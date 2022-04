Samuel Suárez no tardó en comentar la cercanía de Jossmery Toledo y Fabio Agostini, quienes se han convertido en la dupla del momento luego de ser contratados para animar una discoteca en Pisco. Sin embargo, en las últimas horas, han acaparado más la atención debido a la acusación de la influencer Valeria Saavedra de no haber querido compartir un auto junto a ella. A raíz de ello, ‘Samu’ se refirió al esfuerzo que han hecho los chicos reality para dejar sus diferencias de lado por trabajo. “Eso de facturar juntos todos los fines de semana está haciendo que renazcan cositas por ahí, aprovechen, “Esto es guerra”, ahí hay novelita, un romancito por ahí”. Asimismo, aseguró que, en caso inicien un romance, no hay certeza de que duren, pero “de que se gustan, se gustan”. VIDEO: Instagram