Karla Tarazona organiza parrillada de cumpleaños para su hijo: ¿dónde estuvo Leonard León?

¡Está de fiesta! Karla Tarazona no para de celebrar y esta vez fue fue el turno de su primer hijo Stephano, fruto de la relación que tuvo con Leonard León. La conductora compartió en redes sociales imágenes y videos de la modesta reunión con parrillada que realizó para su engreído, quien cumplió un año más el 10 de abril. “Feliz vuelta al sol. 12 años ya, vida de mi vida, todo un jovencito. Te amo con toda mi alma, corazón y vida”, se lee como descripción en su historia de Instagram. No obstante, lo que no pasó desapercibido fue la ausencia del padre del pequeño. ¿No lo habrán invitado? Cabe resaltar que Karla ha dejado en claro que su familia es lo más importante para ella y que haría lo que fuera por sus hijos. De igual forma, su actual esposo Rafael Fernández se ha mostrado muy cercano a los tres engreídos de la conductora, con quienes comparte momentos en la casa donde viven todos. Video: Instagram