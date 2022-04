Daniela Darcourt hace el popular paso de Anitta en discoteca y alborota al público

Daniela Darcourt ha demostrado, en más de una oportunidad, su talento para el baile. Esta vez hizo lo propio y deslumbró en la pista al realizar el popular paso de Anitta en la conocida discoteca Vale Todo. No obstante, la cantante no es la única que ha intentado hacer el challenge de “Envolver”, pues diversas figuras de la farándula también se han ido sumando desde que se estrenó la canción. El último viernes 8 de abril, la salsera salió de rumba con amigos cercanos a ella, pero nadie pensó que se subiría al escenario para soltar los pasos prohibidos de la artista brasileña. El video fue compartido en redes sociales por el portal de espectáculos ’Instarándula’. “Se vacila con el show y no pudo con su genio jeje”, agregó como comentario ‘Samu’. Video: Instagram