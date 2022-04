Magaly Medina se refirió al mensaje que publicó Sully Sáenz en redes sociales luego de que presentara un informe sobre el canje que habría utilizado para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Aunque la modelo desmintió haber utilizado dicho sistema para todos los detalles que tuvo la celebración, la conductora sospechó de dicha declaración, debido a que consideró tener conocimiento sobre el manejo entre las figuras de televisión y las marcas. “Ella está en el rubro de los shows infantiles y es imposible que no conozca a todas las personas involucradas en esto. (...) Nosotros sabemos cómo se mueve la farándula, porque tú no le das un agradecimiento a una marca si no te dan algo a cambio“, dijo en vivo. Video: ATV