Hugo García sufre accidente tras realizar ciclismo de montaña: “Hace tiempo no me caía tan fuerte”

Hugo García preocupó a sus seguidores de Instagram al grabar cómo ocurrió su accidente cuando practicaba ciclismo de montaña. Como se sabe, el integrante de “Esto es guerra” es amante de este deporte. Este sábado 9 de abril, el chico reality visitó la ciudad de Arequipa para practicar el mencionado deporte; sin embargo, sufrió una grave caída que le ocasionó algunos rasguños en el hombro: “Bueno, chicos, estamos en el hotel. No saben el pato (caída) que me he metido. Hace tiempo no me caía tan fuerte. La sacamos barata porque tenemos la protección adecuada. Solo tengo algunos rasguños. Si alguien conoce de medicinas que me puedan aliviar el dolor y la inflamación, me dejan saber”. Video: Instagram.