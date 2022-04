Se muere de amor. Flavia Laos ha demostrado ser muy cercana a la familia de su expareja Patricio Parodi, a pesar que ellos ya no tienen ningún tipo de relación y cada uno está viviendo una nueva etapa en cuanto al romance se trata. Sin embargo, esto no ha hecho que la conexión se pierda con las hermanas mellizas del chico reality, quienes el día de hoy, sábado 9 de abril, están celebrando el baby shower de Majo Parodi, quien en unas semanas recibirá la llegada de su primogénita Aitana. Es por ello que la influencer no pudo dejar de asistir, y no solo eso, sino que sorprendió a su amiga con un majestuoso regalo para su bebé, el cual era una silla para comer de una reconocida marca. El video que subió otra allegada dejó ver cómo todos hacían referencia en que la chica reality, que ahora tendría un romance con Austin Palao, habría invertido una buena cantidad para conseguir ese obsequio.