Ricky Trevitazo criticó duramente el hecho de que Jossmery Toledo asista a discotecas y facture pese a no brindar un show en el escenario. Durante una entrevista con “Magaly TV, la firme”, el exintegrante del grupo Skándalo se mostró completamente indignado al ver cómo la expolicía recibe una remuneración por tomarse fotos con los asistentes de los eventos a los que acude, mientras que los artistas dan un espectáculo para obtener retribución económica. “Creo que para estar en el escenario hay que prepararse un poquito, para las fotitos no jod***, eso sí me mortifica mucho y a los artistas como yo. En mi opinión, ella no es artista, es famosa”, aseveró el cantante de cumbia ante las cámaras de Magaly Medina. Video: ATV