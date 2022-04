Rafael recibe sanción por golpear a Facundo durante juego: “La violencia genera violencia”

Un tenso momento se vivió durante un circuito de “Esto es guerra”, cuando el equipo de los ‘combatientes’ recibió una fuerte sanción luego que Rafael Cardozo golpeara a Facundo González durante un juego nuevo. No obstante, el brasileño no se mostró de acuerdo con esto y reclamó en vivo que no le quiten puntos a su equipo, porque, según él, nunca tuvo la intención de lastimar al argentino. Pese a ello, la producción se mostró firme en su decisión. “1.000 puntos menos para el equipo de los ‘combatientes’. Rafael golpea a Facundo; lo va a buscar. No se puede permitir ese tipo de acciones”, comentó Mister G, quien ante las quejas del chico reality aprovechó la ocasión para darle un jalón de orejas por lo ocurrido. “La violencia genera violencia y no es lo que queremos en este programa. Mira lo que has hecho. Eso no puede ocurrir en ‘Esto es guerra’”, acotó para dar paso a los siguientes competidores. Video: América TV.