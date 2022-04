Las disputas entre Johanna San Miguel y María Pía Copello continúan: “Ninguna se va a dejar”

Diversos rumores han surgido sobre una enemistad entre Johanna San Miguel y María Pía Copello, conductoras de “Esto es guerra”. Esta vez, la producción hizo una recopilación de todas las veces que ambas mostraron lo fuerte que es su carácter durante el programa, para que al final las presentadoras aclaren que todos ya conocían cómo eran ambas desde hace tiempo y, de no buscar generar polémicas, pues no las hubieran llamado. Asimismo, Johanna aprovechó la situación en reconocer que su compañera también sabe defenderse y no se amilana ante su presencia. “¿Sabes cómo me di cuenta que tienes carácter? Porque cuando te molestas pones unos ojos de loca”, dijo la ‘Chata’. Ante esto, María Pía no se quedó callada: “¿Tú no te has visto? Porque podemos poner algunas imágenes de Johanna cuando se molesta”, señaló la animadora entre risas. Video: América TV