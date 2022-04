Angie Jibaja reapareció en televisión para hablar de la situación que vive tras no ver a sus hijos por mucho tiempo. Durante el reportaje que “Magaly TV, la firme” le realizó, demostró tener una nueva actitud y pidió disculpas públicas a la conductora. Ambas figuras protagonizaron discusiones en el pasado; la última fue en el 2001, cuando la popular ‘Urraca’ quiso preguntarle sobre cuánto tiempo consumía drogas. “Yo con Magaly nunca he tenido mala onda. Bueno, si tengo que pedir disculpas, te las pido, yo nunca he tenido problemas con ella y la quiero, en verdad”, dijo la modelo. Video: ATV.