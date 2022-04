Gian Marco sorprende a Christian Yaipén al confesar que grabó “Mandarina” sentado

Christian Yaipén se unió al Instagram Live que Gian Marco realizó el 4 de abril. Durante la conversación, el cantante de “Una canción de amor” contó, para sorpresa del vocalista del Grupo 5, que había grabado algunas canciones de su último disco “Mandarina” (2021) sentado en su estudio. “¿En serio grabas sentado?”, preguntó incrédulo el cumbiambero. “Esto es oro. ¿Cómo llegas un día a decir: ‘Esta canción la grabo sentado’”?, inquirió. Después de divagar un rato buscando una respuesta, Gian Marco rompió a reír. “Ahora que lo pienso, es muy gracioso. ¿Por qué lo grabé sentado?”, se preguntó a si mismo. “Ese sabor que le has puesto a ‘Mandarina’, ¿quién se iba a imaginar que lo hiciste sentado? Yo me imagino que has estado bailando y disfrutando”, acotó el intérprete de “Motor y motivo”. Video: Instagram.