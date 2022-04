Gian Marco revela cuál fue su nominación más rara a los premios Latin Grammy

Gian Marco y Christian Yaipén del Grupo 5 sostuvieron una amena conversación a través de Instagram Live, el miércoles 6 de abril. Ahí, el cantautor peruano reveló la más rara nominación que recibió en su vida. Según contó, fue invitado a grabar para tocar el charango en una producción del colombiano Andrés Cepeda. “Lo grabé en mi estudio. Entonces, de repente, un día me llega una nominación como ingeniero a los Grammy. Es la nominación más rara que tengo en mi vida” , dijo entre risas. “Tengo mis nominaciones como artista, por mis discos. Pero como el disco de Andrés se ganó el Grammy al Mejor álbum Pop Masculino, me llegó mi cartón diciendo que me nominaban a Mejor ingeniería de sonido porque había grabado el charango”, relató. Video: Instagram