Christian Domínguez asistió al set de “América hoy” para dar detalles sobre el ataque al bus de Puro Sentimiento en Ica, que ocurrió en medio del paro nacional de transportistas. Al brindar sus declaraciones, el cantante no pudo evitar quebrarse, sobre todo porque uno de los músicos resultó herido durante la manifestación. “A Luchito que nos cuida... él es padre de familia también y está ahí, dando la calma. A los músicos, mil disculpas porque como empresa no nos pusimos a pensar, (no pudimos) preveer (las consecuencias). Si hubiéramos sabido algo así, definitivamente habríamos visto las medidas. A las familias de los músicos, mil disculpas, veremos la manera de poder dar las mejores respuestas para que estén bien y avanzar”, acotó. Video: América TV