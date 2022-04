Antonio Pavón acudió al aeropuerto en compañía de su hijo para darle la bienvenida a su novia Joi Sánchez, quien estuvo mucho tiempo en Perú. Cuando vio a la pareja de su padre, el menor no dudó en ofrecerle un ramo de flores y darle un abrazo. “La prima Joi, la prima Joi”, dijo en un inicio el torero a su pequeño. “Oye, no se pasen eh. Mucho tiempo sin verse, se hacen extrañar. No se pasen”, exclamó en los videos compartidos en sus historias de Instagram. En otro pequeño clip se puede ver a la peruana abrazando al empresario. Video: Instagram.