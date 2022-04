En la última edición de “Magaly TV, la firme”, este miércoles 6 de abril, Angie Jibaja contó detalles de su vida personal. La animadora reveló está yendo a terapia desde hace varios meses para dejar las adicciones. Sin embargo, aseguró la está pasando mal porque no puede ver desde hace mucho tiempo a sus hijos, que son fruto de su relación con Jean Paul Santa María. La modelo recordó que no ha visto a los menores desde el cumpleaños de uno de ellos, pues ha tratado de acercarse a los menores pero no ha tenido éxito. “Estoy fortalecida, quiero salir adelante, quiero a mis hijos, quiero recuperarlos, y es todo lo que quiero”, expresó. “Desde el cumpleaños de Gía, y no bajó, no sé… No la pude ver”, agregó. Video: ATV