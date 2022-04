Puro Sentimiento: integrantes cantan al quedar varadas, pero les dicen “Igual no van a pasar”

¡Las trolearon! Las integrantes de la orquesta Puro Sentimiento quedaron varadas en Ica mientras se encontraban de regreso a Lima tras una presentación y no tuvieron mejor idea que bajar del bus y cantar a los manifestantes que habían controlado el lugar. Imágenes que se difundieron en redes sociales muestran a las cantantes interpretando “Dónde venderán buen trago de mañanita” y divirtiéndose con los transportistas. Sin embargo, estos no dieron tregua y les dijeron: “Todo lo que hacen para pasar... Lo que no saben es que igual no van a pasar”. Video: TikTok - @maldiboy5