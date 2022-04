Paquita la del Barrio habló en exclusiva con “Primer impacto” sobre la trombosis que sufrió. En un pequeño video, publicado en la cuenta oficial de Instagram del programa, se puede ver a la cantante conmovida al revelar cuál es su estado de salud. “Solo le pido a Dios que me dé salud. Ya lo demás... me ha dado mucho (Dios). No en riquezas, ni dinero. Me ha dado mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera y eso, para mí, es maravilloso”, expresó. “Hace como dos años empecé con esto. Me dio una trombosis, de ahí para acá empiezan a salir cosas. Después de eso, con dolor de cadera y pierna, pues ni modo, a trabajar”, agregó. Video: Instagram.