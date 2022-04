Julián Zucchi no se quedó callado y se pronunció sobre la situación que aqueja al país debido a la medida que tomó Pedro Castillo para frenar las manifestaciones de los transportistas. Por ello, a través de sus redes sociales, el actor le recordó al mandatario que, hace unos años, él era quien incitaba este tipo de protestas: “Ustedes saben que yo no suelo meterme en política, no me siento un experto. Soy un ciudadano más. Ni siquiera me metí cuando hubo la segunda vuelta porque la libertad de escoger era del pueblo y la mayoría escogió a Castillo, y lo respeto. Lo que les pregunto es si consideran que el gobierno de Castillo hizo algo favorable para el país (...). Duele que el pueblo tenga que salir a las calles para que pase algo, pero era hace algún tiempo que el señor Castillo pedía esto”. Video: Instagram