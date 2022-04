Manifestante a conductores de “América hoy” en el paro: “No les afecta porque están bien pagados”

El pasado lunes 4 de abril, el programa “América hoy” realizó un enlace en vivo con el reportero Osvaldo Artiaga, quien se encontraba en medio del paro nacional de transportistas. Durante dicha transmisión, uno de los manifestantes expresó su indignación contra los conductores del magazine. “Claro, a ustedes no les afecta porque están bien pagados. Nosotros ganamos del día a día. Nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad. A ustedes no les afecta”, aseveró el hombre, bastante ofuscado. Al escuchar esto, el periodista se mostró sorprendido y le contestó a su entrevistado: “A mí tampoco me alcanza, señor, no solo les afecta a ustedes”. Video: América TV