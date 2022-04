Alfredo Adame pelea con abogado en plena conferencia y termina en el suelo

Alfredo Adame protagonizó una pelea en plena conferencia de prensa. El actor mexicano se enfureció al escuchar los reclamos del abogado de Carlos Trejo, investigador paranormal a quien considera uno de sus enemigos. “Pidió 3 millones de pesos, cosa que no se le van a dar porque no los vale”, expresó el intérprete. “¡El payaso que no fue a la pelea fuiste tú!”, le respondió el abogado, lo que generó que el artista se lanzara contra él y le tirara patadas. Sin embargo, no midió las consecuencias en el enfrentamiento: se tropezó con las sillas y terminó en el suelo con las piernas arriba. Las imágenes se convirtieron viral en las redes sociales. Video: Twitter