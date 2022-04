Tony Succar y el homenaje que le hizo al Perú durante la ceremonia de los Premios Grammy

Aunque no ganó en su categoría, Tony Succar dejó en alto el nombre del Perú durante la 64º edición de los Premios Grammy. El compositor perdió ante Rubén Blades por el mejor álbum de música tropical, pero no dejó pasar la oportunidad de promover el talento y la cultura peruana incluso a través de su traje diseñado por Gino Amoretti. El talento nacional lució un bordado del escudo nacional en la parte posterior de su saco y no dudó en mostrarlo en sus redes sociales. “Representando siempre a mi Perú y a las nuevas generaciones de salsa”, dijo en el clip. Video: Instagram.