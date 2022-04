Mónica Cabrejos muestra pruebas de abuso sexual: le provocaron pérdida de consciencia

Monica Cabrejos estuvo en el programa de Magaly Medina para comentar su libro “Mujer pública” y mostró las pruebas del abuso sexual que relató. “Él se puso muy violento y gritaba como un loco. Yo dije: “Aquí pierdo”. Me metí a mi cuarto y me puse a llorar de la rabia. Empezé a buscar pruebas”, relató, y mostró fotografías de golpes en el cuerpo, una huella en la cama, un polvo blanco y mencionó muestras de orina. “Parte de esta droga es que te genera un coma, hace que pierdas la conciencia”, dijo refiriéndose al GHB, y mencionó que no pudo hacer los exámenes correspondientes por la pandemia: “Estábamos en plena segunda ola. Con las justas pude hacerme el análisis. No me recibieron la muestra que yo traje”. Video: ATV.