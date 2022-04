Magaly Medina furiosa con Pedro Castillo: “No merecemos este Gobierno”

Magaly Medina comenzó su programa de espectáculos hablando del paro nacional de transportistas que se vive en distintas ciudades del país. La popular ‘Urraca’ mostró su fastidio por la indiferencia del presidente, quien estuvo realizando sus actividades protocolares como de costumbre. Además, expresó su solidaridad con aquellas personas que se han visto afectadas por el incremento de precios en diversos productos de consumo básico. “Hay gente que es realmente héroe en este país, esos son los héroes que no se merecen el Gobierno que tenemos ahora. No nos merecemos este Gobierno y esperemos que todos abramos los ojos y no creamos en el primer outsider que se aparece”, dijo indignada la conductora de “Magaly TV, la firme”. Video: ATV