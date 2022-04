Juliana Oxenford sorprendió con particular cierre en “Al estilo Juliana” en su edición de este lunes 4 de abril. La mujer de prensa anunció que no quería finalizar su jornada sin antes saludar a su primera hija, María, por su cumpleaños número 9. “Quiero terminar el programa mandándole un beso a la niña más dulce, inteligente, sensible, buena, amorosa que puede existir: mi hija María (…) Le he pedido por favor que vea el programa para que le diga frente a todo el Perú que la amo con todo mi corazón. Eres hermosa. Ahora llego otra vez a abrazarte y a darte un beso. Te amo”, dijo muy feliz la figura de ATV. VIDEO: ATV.