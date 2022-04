Janet Barboza se solidariza con el paro de transportistas: “Es que no alcanza (el dinero)”

Janet Barboza enfureció en vivo al escuchar el testimonio de una madre vendedora de jabas de plátano, quien decidió unirse al paro de transportistas porque ya no le alcanza para la comida diaria de su familia debido al incremento de precios en productos básicos de consumo. La popular ‘Retoquitos’ se mostró molesta por la difícil situación que tienen que pasar muchas familias y dio su descargo al respecto durante su programa de espectáculos. “No puede ser insostenible y las protestas (iniciaron) con mucha razón. Esa es la realidad de muchos peruanos que compran y venden para ganarse un pequeño margen de 10 soles. Eso no alcanza (el dinero), y permítanme indignarme. Es que no alcanza. ¿Cómo darle de comer a tus hijos si ganas 4 o 5 soles diarios?, ¿cómo pagas luz, agua y alquiler?, ¿cómo te movilizas?”, manifestó. Video: América TV.