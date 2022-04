Gisela Valcárcel se pronunció ante la crisis del Perú por el paro de transportistas y envió un mensaje a sus seguidores: “Repetir que el trabajo es la manera de ganarnos la vida, de llevar el sustento diario. Hoy, cuando el país ha salido y manifiesta lo que le está sucediendo, como peruana me uno a todos”. Finalmente, brindó este mensaje luego de que un manifestante asegurara, en “América hoy”, que este problema no le afecta a quienes trabajan en televisión. “Esto no tiene que ver con el lugar en que yo trabajo, que es la televisión, tiene que ver con el lugar en donde nací, el Perú. Vamos Perú”, finalizó. Video: Instagram.