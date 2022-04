Mario Irivarren y Vania Bludau fueron criticados por los conductores de “Amor y fuego” debido a sus declaraciones luego de finalizar su relación. Rodrigo González afirmó que Vania “es una chica bonita, claramente, pero tiene muy poco manejo de sus emociones. Explota y dice cualquier disparate que se le ocurre y trata mal a la gente que no lo merece porque se le cruzó el cable”. Asimismo, se cuestionó: “¿De qué le sirve a Mario manejarse de una forma si la otra persona te arrastra?”. Gigi Mitre afirmó que el ex chico reality, a su edad, ya debería saber lo que quiere: “Él es quien tiene que ponerse los pantalones y decidir qué quiere para su vida y no repetir patrones”. Video: Willax TV.