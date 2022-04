Flor Polo revela que no sabía si sus hijos tendrían clases hoy por el paro de transportistas

En medio de la incertidumbre. Desde la mañana de este 4 de abril, se viene llevando a cabo el paro nacional que busca que las autoridades actúen ante el alza de precios del combustible, entre otros motivos. Este hecho ha dejado desconcierto en la parte educativa, en su semipresencialidad, al no haber transporte para movilizar a los pequeños. Flor Polo reveló en sus redes sociales que llegó un poco tarde a la institución de sus hijos porque le dijeron que no sabían si habría o no clases. Video: Flor Polo.