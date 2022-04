No pudo evitar contar el hilarante momento que atravesó. Doja Cat estuvo a punto de no aceptar su premio Grammy 2022 la noche del último 3 de abril, por lo que regresó justo a tiempo para recibir su galardón a la mejor actuación de dúo/grupo pop por su tema “Kiss me more”. “Nunca había orinado tan rápido en toda mi vida”, comentó la artista al iniciar su discurso entre respiraciones agitadas después de correr al escenario en tacones. “He enfrentado muchas cosas, pero esto significa mucho. Gracias a todos, manténgase a salvo. Cuídense”, agregó entre lágrimas la autora de “Woman”. VIDEO: E News.