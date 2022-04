Patricio Parodi recibe tercera dosis de vacuna contra el coronavirus: “No quiero sentirme mal”

Durante las primeras horas del domingo 3 de abril, Patricio Parodi compartió con sus seguidores la noticia de que recibió su tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y que estuvo acompañado por Luciana Fuster en todo momento. “Ya estamos en casa después de haberme vacunado, me han puesto la AstraZeneca porque tengo las dos primeras de Pfizer. Entonces, tomaré mi gramito de paracetamol por si las moscas. Me han dicho que AstraZeneca pega fuerte y no quiero sentirme mal. Aún así, ustedes creen que, a pesar de haber tomado paracetamol, ¿me dará síntomas?”, preguntó. Video: Instagram.