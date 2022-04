Anthony Aranda y Melissa Paredes tuvieron un día muy cansado y la ex miss Perú increpó al bailarín: “¿Quieres hijos? Así es”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda pasaron el día completo con la hija de ella. A través de un video en Instagram, se puede ver al ‘Activador’ muy cansado. La pareja descansó en un centro comercial con juegos mecánicos para niños pequeños y la actriz le dijo: “¿Qué se siente? Así es. ¿Quieres vida familiar? Así es. Está muerto. No puede más con su ser. ¿Quieres hijos? Así es”. Finalmente, el bailarín le repitió que quiere cuatro hijos y ella exclamó: “¡Ay, no, no, no!”. Video: Instagram.