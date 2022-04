El cantante Jimmie Allen recibió críticas por señalar que Vicente Fernández no pudo asistir a la ceremonia, tras anunciarlo como ganador.

Tremendo error cometió Jimmie Allen, durante los Grammy 2022, al momento de anunciar a Vicente Fernández como ganador en la categoría mejor disco de música regional mexicana por “A Mis 80′s”, pues el cantante, al parecer, no se enteró de que el recordado ‘Chente’ ya falleció y, al invitarlo al escenario para que recoja su galardón, dijo: “Tampoco ha venido (Vicente Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”. Como era de esperarse, este hecho provocó muchas reacciones en redes sociales; sobre todo, el público mexicano lamentó que el presentador de la ceremonia no haya estado informado sobre el tema. Video: Twitter