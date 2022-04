Alejandra Baigorria pasó un difícil momento luego de participar en una carrera nocturna de 10 kilómetros. La chica reality contó a sus seguidores de redes sociales que estaba muy emocionada por este evento; sin embargo, sufrió los estragos del esfuerzo físico después. Según expresó, se desvaneció por no haberse alimentado bien antes del trayecto. “Me fue fatal en los 10k. Hice 1 hora y 45. En el kilómetro 3 o 4 se me bajó la presión horrible. Llegué y prácticamente me desmayé, tenía la presión en el suelo. Fue porque no me alimente bien, estuve trabajando, no almorcé bien, en la noche no comí nada y hoy solo dos plátanos chiquitos. Ahí están los resultados”, explicó. Video: Instagram