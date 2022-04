Korina Rivadeneira abrió las puertas de su hogar a Natalie Vértiz, conductora de “Estás en todas”, y ambas se enrumbaron a las clases de natación de la modelo venezolana. Ya en el centro deportivo, la ex chica reality contó a las cámaras del programa sabatino que realiza este deporte tres veces por semana, aunque le gustaría hacerlo más días, y comentó de qué manera esta actividad la está ayudando en su proceso de gestación. “ Me relaja muchísimo y me ayuda a dormir bien. Para el bebé también es súper bueno. La natación te ayuda a mantenerte física y mentalmente ”, sostuvo la esposa de Mario Hart. Sin más preámbulos, Korina ingresó a la piscina portando su ropa de baño e hizo una demostración de lo aprendido en sus clases. VIDEO: Estás en todas