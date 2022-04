Gianella Neyra suelta lisura tras emocionarse con participantes en “Perú tiene talento”

Gianella Neyra no ocultó la emoción que le produjo la presentación del participante José Luis Saldamando Salas, ‘Cochicho’, durante su paso por “Perú tiene talento” este sábado 2 de abril. El joven de Barrios Altos subió al escenario acompañado por un grupo de amigos para interpretar su versión de “¡Me gritaron negra!”, de la poeta afroperuana Victoria Santa Cruz. Concluida la performance, los cuatro jurados se pusieron de pie para ovacionarlos, mientras la actriz gritó de emoción al decir: “¡Dios mío! ¡Qué país tan increíble tenemos, carajo! Es tan potente cuando abrazamos nuestras raíces, cuando abrazamos nuestra esencia, cuando contamos nuestra verdad. ¡Te juro que me has emocionado hasta las lágrimas!”. Video: Latina.