¡No lo niega más! Dorita Orbegoso fue interceptada por las cámaras de “Amor y fuego” para preguntarle sobre su situación sentimental luego de las imágenes donde se le vio muy cercana al exsaliente de Yahaira Plasencia, Jerson Reyes. “Soy una persona joven, soy una persona que puede conocer a quien me dé la gana de conocer y no le estoy haciendo daño a nadie”, comentó al inicio. Además, agregó que se está dando una nueva oportunidad en el amor. “Este año decidí salir con una persona. Siempre soy de las personas de relaciones largas. Es un chico bastante agradable, vamos a ver cómo van las cosas. Que me conquiste con los detalles y me respete, que es lo más importante”, acotó. Video: Willax TV