El 25 de marzo, Adolfo Aguilar y Mauri Stern protagonizaron un fuerte intercambio de palabra en el set de Yo soy. Después de ese momento, en la siguiente gala, el exintegrante de Magneto no se presentó en el programa dejando entrever que no se habría terminado la rencilla entre ellos. Tras esto, el jurado apareció nuevamente en el espacio de Latina y no dudó en lanzarle un ácido comentario al conductor: “Me parece, Adolfo, que tú eres un canalla, pero te perdoné”, dijo en ese momento. Sin embargo, parece que ambos habrían decidido fumar la pipa de la paz y reconciliarse frente a cámaras en la edición de este 1 de abril. “Adolfo, se me quedó algo pendiente... ¡Qué viva el amor!”, expresó Stern mientras se dirigió al escenario para abrazar al conductor. Video: Latina