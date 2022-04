Tula encara a Valeria Piazza por recurrir a canjes, y la miss le responde: “La que puede puede”

Tula Rodríguez volvió a arremeter contra Valeria Piazza en vivo. La conductora de “En boca de todos” no se guardó nada en la reciente edición de este 1 de abril del programa que lidera, y cuestionó que la ganadora del Miss Perú haya asistido al Estadio Nacional a presenciar el partido de Perú vs. Uruguay por canje. ”No, Valeria, tú fuiste al estadio por canje. Cuando compres tu entrada (…). Me sacas cachita que no me dan canje, que yo no voy al estadio”. La ex reina de belleza tomó con humor el comentario de su colega y le dio contundente respuesta. “Tula, ¿qué tiene de malo si voy de canje, si tengo auspiciadores? La cosa es que fui y ganó Perú. Eso quiere decir que soy la cábala. Y la que puede puede, así que, Tula, aplaude”, expresó la joven modelo. VIDEO: América TV.