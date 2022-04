Néstor Villanueva se presentó en el set de “Magaly TV, la firme” el jueves 31 de marzo para comentar las declaraciones de Flor Polo, quien indicó que solo quiere separarse y no hablar más de la ruptura por su tranquilidad y la de sus dos hijos. Durante esta entrevista, Magaly Medina le recordó al cantante, de manera repetitiva, que semanas atrás difundió un video en el que se le veía tomando alcohol junto a un grupo de personas en Chancay. Ante esta situación, el cumbiambero se incomodó y le reclamó a la presentadora: “Si me vas a invitar para decirme a cada rato que he salido a chupar y a chupar, ¿para qué me has invitado?”. Video: ATV