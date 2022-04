Magaly Medina no suelta a Christian Domínguez luego de las declaraciones machistas de este sobre la forma de vestir y más detalles de su pareja, Pamela Franco. Asimismo, comentó sobre las declaraciones de la cantante en referencia al ‘jalón de orejas’ que le dio al líder de la Gran Orquesta Internacional por hablar de su exnovia y todo el escándalo mediático que se desató. En ese sentido, señaló: “¿Qué esperas? ¿Que te falte el respeto hablando de sus exrelaciones? ¡Ay, por favor! (…). No te canses, espérate, falta poco para los tres años. Lo que pasa es que es su modus operandi hasta el momento de él. Puede que tres no sea en tu caso, pero, de repente, cuatro”.