Martín Arredondo ha sido señalado como el presunto acosador sexual de Mónica Cabrejos. El productor sigue en el ojo de la tormenta tras una nueva acusación. Victoria Santana ‘La Pánfila’ narró un mal momento que vivió con él cuando trabajaban juntos en un programa de televisión. Afirmó que él le ofreció un departamento y comer fuera del horario laboral, pero ella lo rechazó. Según Santana, tras la negación, Arredondo decidió retirarla de su cargo y despedirla. “Un día me dijo ‘muy lejos vives, mejor te pongo un departamento más cerca’ y yo le dije ‘así nomás, me recoges como hemos quedado’. Después de eso, me fueron dando menos participación y ya no era coanimadora”, relató. Video: Willax.