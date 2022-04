Josimar lanza nuevo emprendimiento: leche de tigre embotellada

¿Ya no tiene conciertos? Al parecer, Josimar estaría pasando por una mala racha en su carrera musical, según Magaly Medina, pues mostró en su programa el nuevo emprendimiento que está lanzando el cantante. El salsero ha decidido poner en marcha la venta de leche de tigre envasada en los Estados Unidos. Como se recuerda, el intérprete, durante la pandemia, se ha aventurado en diversas actividades, como la venta de cuadros pijamas, etc. “Ahora, se le ha ocurrido la brillante idea de envasar la leche de tigre. Ceviche by Josimar es como se llama su emprendimiento. La mezcla que todos hacemos para preparar el ceviche, él cree funcionará como negocio en los Estados Unidos. La ha embotellado y la está vendiendo”, dijo asombrada la conductora de TV. Video: ATV.