Gino Assereto confiesa que recurrió a la ‘pichicata’: “Provocó que mis tetillas crecieran”

Gino Assereto confesó que recurrió a la ‘pichicata’ para aumentar sus músculos, pero esta práctica solo le trajo malas consecuencias, pues el desequilibrio hormonal causó que sufriera de ginecomastia. Contó que tuvo que operarse el pecho para revertir los cambios en su cuerpo. “Eso provocó que mis tetillas crecieran; entonces, estéticamente no me gustaba y me las quité. Voy a decirlo. La ‘pichicata’ me produjo ginecomastia. (…) Que le sirva a la gente, para que no lo hagan, no lo usen; yo no lo uso hoy en día y me siento mucho mejor”, expresó el exnovio de Jazmín Pinedo. Video: América TV