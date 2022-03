Exbailarina de Yahaira Plasencia la denuncia por maltrato: “Me decía gorda. Me jalaba del escenario”

Yahaira Plasencia vuelve a estar en el ojo de la tormenta debido a que una de sus exbailarinas, Kimmie Music, la ha denunciado públicamente por maltrato. Según contó la joven, ella tenía 18 años cuando empezó a trabajar con la salsera y vivió duros momentos porque la artista humillaba a su elenco de baile. “Me decía gorda, que baje de peso, que si me equivoqué en una voz, de todo... Me jalaba del escenario y me decía: ‘Deja de estar haciendo huexxx’”, contó. Video: América TV