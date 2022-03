Tula Rodríguez no teme reto de vedettes contra Mariella Zanetti: “Siempre bailé mejor”

Luego de que Tula Rodríguez demostrara que aún tiene los pasos de sus épocas como vedette, sus compañeros de conducción de “En boca de todos” le recordaron que en sus inicios también compartió escenarios con Mariella Zanetti, a quien no tiene miedo de verla en un duelo de bailarinas. “Yo demostré que, aunque pasen los años, las plumas y lentejuelas una no las deja jamás. Hoy estoy muy contenta. Mariella siempre fue la más voluptuosa de las dos. Fue un mujerón, la más bonita. Pero yo siempre bailé mejor que ella. Con la presencia de ella no pasa nada”, dijo. Video: América TV.