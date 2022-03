Pamela sobre polémica de Christian e Isabel: “Él ha evitado tocar temas que no vienen al caso”

Pamela Franco y Christian Domínguez visitaron el set de “América hoy”, este jueves 31 de marzo, para participar de la secuencia “El confesionario”, donde los conductores del programa realizaron diferentes preguntas relacionadas a su vida personal y profesional. En este caso, a la cumbiambera le consultaron sobre la última controversia de su pareja con la ‘Chabelita’, a lo que ella respondió que nunca imaginó que el padre de su hija hablaría de su anterior relación sentimental. “La verdad que me sorprendió, porque él siempre ha evitado tocar temas que ya no vienen al caso y en ese momento, cuando Janet le hace la pregunta, pensé que lo evitaría (...) me dio sus motivos, pero le expliqué que son otros momentos y hay que pensar en otras personas”. Video: América TV.