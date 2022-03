Pamela Franco confirmó que le dio un fuerte llamado de atención a Christian Domínguez luego de que el cantante hablara abiertamente sobre los motivos por los que decidió ponerle fin a su relación sentimental con Isabel Acevedo. “No durmió en el sillón, no ha sido para tanto, pero sí ha tenido su jalón de orejas (...) Él siempre ha evitado tocar temas que ya no vienen al caso. En ese momento, cuando Janet le hizo la pregunta, pensé que lo evitaría y me sorprendió. Me dio sus motivos, pero también le expliqué que son otros momentos y hay que pensar en otras personas”, acotó. Luego, la vocalista de Puro Sentimiento enfatizó que hay temas que ya no se deberían tocar, sobre todo por el bienestar de los hijos menores del cumbiambero. Video: América TV