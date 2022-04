Melissa Lobatón preocupa a sus seguidores por su estado de salud: “Siento que voy a explotar”

Melissa Lobatón ha preocupado a sus seguidores de Instagram luego de mencionar que no se sentía bien. Este jueves 31 de marzo, la menor hija de Melissa Klug explicó que esta incomodidad se debe a una dolencia en el cuerpo: “Todavía sigo con aire. No he podido sacarme el aire yo sola porque está bien abajo y no llego. Me duele la cabeza horrible. Me he sentido bien pesada, bien cargosa, como que ni yo me soporto la verdad y es porque me duele bastante aquí atrás. La cabeza me ha comenzado a palpitar y yo siento que voy a explotar por dentro”. Sin embargo, finalizó diciendo: “Siempre es necesario ver el lado positivo”. Video Instagram.