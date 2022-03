Susy Díaz se presentó en el programa “América hoy”, donde reveló que Néstor Villanueva, el aún esposo de Florcita Polo, tendría chats cariñosos con una bailarina desde 2019. La excongresista contó que, en ese entonces, le aconsejó a su hija que no lo tome en cuenta y continúe con su matrimonio. “Yo le aconsejé que no hiciera caso. En otro canal dijo que había llevado a la chica al departamento de Miraflores”, expresó. Sin embargo, varios años después, Flor confirmó que su expareja seguía intercambiando mensajes comprometedores con la misma mujer. “Me dijo ‘3 años se escribe con ella y yo no sabía, ni enterada’”, agregó. Video: América TV