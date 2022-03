Flor Polo se presentó en el set de “Magaly TV, la firme” y aseguró que no piensa desistir en su decisión de pedirle el divorcio a Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz acotó que no desea que la vinculen más con su aún esposo, por su tranquilidad y la de sus dos menores hijos. “Quiero que ya no me vinculen con él. Hace tres meses estoy separada y ya lo que haga el señor con su vida no me interesa, de verdad. Quiero seguir sacando adelante a mis hijos. Así es (ya no conviven), entonces necesito estar tranquila, enfocada en mi trabajo y en mis cosas. Ya estoy decidida (a pedir el divorcio). Estoy con mi abogada viendo los trámites y (quiero) llevar la fiesta en paz por el bien de los chicos”, manifestó la empresaria en conversación con Magaly Medina. Video: ATV